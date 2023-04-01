СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

После смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля "Шевроле Нива" на трассе в Новосибирской области возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональном управлении Следственного комитета России по региону. Также проверку проводит и прокуратура.