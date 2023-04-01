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1 апреля, 14:26

СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

<p>Кадр с места смертельного ДТП в Новосибирской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/chp54?z=photo-124648791_457359969/wall-124648791_995891" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Новосибирск</a></p>

Кадр с места смертельного ДТП в Новосибирской области. Обложка © VK / ЧП Новосибирск

После смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля "Шевроле Нива" на трассе в Новосибирской области возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональном управлении Следственного комитета России по региону. Также проверку проводит и прокуратура.

Кадры с места смертельного ДТП в Новосибирской области. Видео © VK / ЧП Новосибирск

"По факту ДТП следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД России "Ордынский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", — говорится в сообщении.

В прокуратуре указали, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудил Следком. В частности, проверяется соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.

Водитель "Нивы" скончался на месте. Фото © VK / ЧП Новосибирск

Водитель "Нивы" скончался на месте. Фото © VK / ЧП Новосибирск

Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11, среди них двое детей.

Наталья Исакова
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