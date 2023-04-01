СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области
Кадр с места смертельного ДТП в Новосибирской области. Обложка © VK / ЧП Новосибирск
После смертельного ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля "Шевроле Нива" на трассе в Новосибирской области возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональном управлении Следственного комитета России по региону. Также проверку проводит и прокуратура.
Кадры с места смертельного ДТП в Новосибирской области. Видео © VK / ЧП Новосибирск
"По факту ДТП следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД России "Ордынский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", — говорится в сообщении.
В прокуратуре указали, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудил Следком. В частности, проверяется соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.
Водитель "Нивы" скончался на месте. Фото © VK / ЧП Новосибирск
Ранее Лайф сообщал о том, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 11, среди них двое детей.