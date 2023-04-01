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1 апреля, 07:26

Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

Причиной смертельного ДТП под Новосибирском мог стать выезд автобуса на встречную полосу

Выезд автобуса на встречную полосу мог стать причиной ДТП в Новосибирской области, в результате которого погиб один человек и ещё восемь пострадали. Об этом сообщило правительство региона.

"По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешённого обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем "Шевроле Нива", ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок", — сказано в сообщении.

По факту случившегося начала проверку прокуратура. Ведомство выяснит, как перевозчик соблюдал законодательство об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки в Новосибирской области погиб один человек. Восемь человек получили травмы, среди них двое детей.

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ГУ МЧС России по Новосибирской области

Илья Суриков
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