Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

Выезд автобуса на встречную полосу мог стать причиной ДТП в Новосибирской области, в результате которого погиб один человек и ещё восемь пострадали. Об этом сообщило правительство региона.

"По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешённого обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем "Шевроле Нива", ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок", — сказано в сообщении.

По факту случившегося начала проверку прокуратура. Ведомство выяснит, как перевозчик соблюдал законодательство об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.