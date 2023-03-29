"Пытался проскочить перед составом": Страшное видео аварии легковушки и поезда в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Крыму, унёсшей жизнь двух взрослых и детей. Как уточнили в ведомстве, водитель иномарки пытался проскочить через железнодорожный переезд на красный свет.

Кадры с места смертельного ДТП с участием поезда и иномарки в Крыму. Видео © t.me / Следком

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе села Вольное Джанкойского района и моментально оказывается под движущимся поездом. При этом, как указали в СК, водитель видел идущий состав, но пытался проскочить перед ним. Это решение стоило жизни ему, а также маме с двумя детьми.

"ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшему по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", — сказано в сообщении.