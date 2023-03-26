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26 марта, 14:37
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В Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

<p>В Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла при побеге от сотрудников ДПС. Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb__police" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по г. СПб и ЛО</a></p>

В Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла при побеге от сотрудников ДПС. Фото © VK / ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге женщина попала в смертельную аварию при попытке скрыться от сотрудников ДПС. Авария произошла 26 марта, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, сотрудники полиции пытались остановить водителя автомобиля "Форд-Фокус" на пересечении улицы Коммуны и Ириновского проспекта. До этого женщина совершила ДТП во дворе одного из домов и уехала.

"Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, скрылся в сторону Всеволожска, оторвавшись от полицейского автомобиля, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Данные автомобиля-нарушителя были переданы патрульным нарядам полиции", — указали правоохранители.

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Через некоторое время после начала погони иномарка с 34-летней женщиной за рулём врезалась в фонарный столб. Пострадавшая погибла на месте. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справилась с управлением.

Ранее Лайф писал о том, что после смертельного ДТП на трассе в Челябинской области возбуждено уголовное дело. В этой аварии погибло пять человек. В том числе четверо несовершеннолетних.

Илья Суриков
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