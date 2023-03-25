В Уфе водитель отсудил 270 тысяч рублей за яму на дороге, но отдавать деньги ему не спешат

В Уфе настойчивый автовладелец два года судился с дорожными службами из-за ямы, в которой он повредил машину. Как сообщает SHOT, мужчине всё же удалось выиграть суд, однако проигравшая сторона уже готовит апелляцию.

В Уфе водитель отсудил за яму на дороге 270 тысяч рублей, но деньги ему не спешат отдавать. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 32-летний Рустем Дивеев два года назад приобрёл "мерседес", но вскоре из-за серьёзной поломки ему пришлось продать машину. Её он разбил, заехав в двухметровую яму на Комсомольской улице. У автомобиля пострадали колёса, бампер и элементы днища. При этом дорожники переложили вину за случившееся на водоканал, так как в яме находится колодец. Водоканал же отверг обвинения, а в городской администрации никак не могли разрешить ситуацию. Спустя два года суд всё-таки обязал компанию, ответственную за ремонт дорог, возместить пострадавшему автолюбителю 270 тысяч рублей, но его ответчики готовы судиться дальше.

"Самое глупое в этой ситуации, что я могу ещё остаться должным. Хотя была яма, был автомобиль, я заехал, доказали, что я не нарушал ПДД, яма не соответствует ГОСТам. Это всё сказано документально", — рассказал журналистам Рустем.