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22 марта, 18:50

Сальто и на крышу: Смертельный наезд иномарки на женщин под Томском попал на видео

В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась

<p>Женщина погибла в результате ДТП в Томской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/tomskoblproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Томской области</a></p>

Женщина погибла в результате ДТП в Томской области. Обложка © t.me / Прокуратура Томской области

В городе Стрежевой Томской области водитель сбил двух женщин, одна из пострадавших скончалась на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Момент страшной аварии в Томской области. Видео © t.me / Прокуратура Томской области

Вечером 22 марта 37-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов. В момент аварии водитель был пьян. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась на месте, 56-летняя женщина в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

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Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 19 марта на улице Светланской в центре Владивостока. В результате аварии пострадало два человека.

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Иван Косицын
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