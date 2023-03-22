Сальто и на крышу: Смертельный наезд иномарки на женщин под Томском попал на видео
В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась
Женщина погибла в результате ДТП в Томской области. Обложка © t.me / Прокуратура Томской области
В городе Стрежевой Томской области водитель сбил двух женщин, одна из пострадавших скончалась на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Момент страшной аварии в Томской области. Видео © t.me / Прокуратура Томской области
Вечером 22 марта 37-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов. В момент аварии водитель был пьян. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась на месте, 56-летняя женщина в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.
Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 19 марта на улице Светланской в центре Владивостока. В результате аварии пострадало два человека.