Сальто и на крышу: Смертельный наезд иномарки на женщин под Томском попал на видео

В городе Стрежевой Томской области водитель сбил двух женщин, одна из пострадавших скончалась на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Момент страшной аварии в Томской области. Видео © t.me / Прокуратура Томской области

Вечером 22 марта 37-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов. В момент аварии водитель был пьян. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась на месте, 56-летняя женщина в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения.