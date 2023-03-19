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19 марта, 13:06

Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП, пострадали две женщины

Две женщины пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей во Владивостоке

<p>Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/prim_police/4044" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Приморья</a></p>

Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 19 марта на улице Светланской в центре Владивостока. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 37-летний водитель Lexus, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом виде, не выдержал дистанцию и врезался в Nissan AD, а тот от удара влетел в Toyota Prius, которую, в свою очередь, впечатало в другую Toyota Prius. Затем Nissan отбросило на третий "Приус", который был припаркован на обочине.

"В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", — указано в сообщении.

  • Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
    Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
  • Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
    Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
  • Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
    Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

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Наталья Исакова
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