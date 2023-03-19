Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП, пострадали две женщины

Как рассказали в ведомстве, 37-летний водитель Lexus, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом виде, не выдержал дистанцию и врезался в Nissan AD, а тот от удара влетел в Toyota Prius, которую, в свою очередь, впечатало в другую Toyota Prius. Затем Nissan отбросило на третий "Приус", который был припаркован на обочине.