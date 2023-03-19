Во Владивостоке пьяный водитель устроил массовое ДТП, пострадали две женщины
Две женщины пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей во Владивостоке
Кадр с места массового ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 19 марта на улице Светланской в центре Владивостока. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, 37-летний водитель Lexus, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом виде, не выдержал дистанцию и врезался в Nissan AD, а тот от удара влетел в Toyota Prius, которую, в свою очередь, впечатало в другую Toyota Prius. Затем Nissan отбросило на третий "Приус", который был припаркован на обочине.
"В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", — указано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что на трассе Р228 Саратовской области произошло массовое ДТП, участниками жуткой аварии стали 25 автомобилей. Столкновение десятков машин случилось из-за заноса на встречку прицепа грузовика.