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18 марта, 14:23

Семилетний ребёнок погиб в страшном ДТП с автобусом в Пензе

Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом в Пензе

<p>Место смертельного ДТП в Пензе. Обложка © <a href="https://t.me/UGIBDD58" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / УГИБДД УМВД России по Пензенской области</p>

Место смертельного ДТП в Пензе. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В Пензе на улице Гагарина столкнулись внедорожник "КИА" и пассажирский автобус "Ивеко". Как сообщили в региональном УГИБДД, погиб ребёнок и взрослый мужчина, ещё четыре человека пострадали. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

"18 марта 2023 года в 13:20 на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля "Киа Цератто" и автобуса малого класса "Ивеко". В результате происшествия водитель автомобиля "КIА-Церато" мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Лайф писал о смертельном ДТП в Подмосковье, унёсшем жизни пяти человек: на 131-м км трассы Р22 "Каспий" столкнулись "Ниссан", ВАЗ и "Датсун". Шесть человек доставлены в медучреждение.

Матвей Константинов
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