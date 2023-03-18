Семилетний ребёнок погиб в страшном ДТП с автобусом в Пензе

В Пензе на улице Гагарина столкнулись внедорожник "КИА" и пассажирский автобус "Ивеко". Как сообщили в региональном УГИБДД, погиб ребёнок и взрослый мужчина, ещё четыре человека пострадали. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

"18 марта 2023 года в 13:20 на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля "Киа Цератто" и автобуса малого класса "Ивеко". В результате происшествия водитель автомобиля "КIА-Церато" мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.