Семилетний ребёнок погиб в страшном ДТП с автобусом в Пензе
Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом в Пензе
Место смертельного ДТП в Пензе. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области
В Пензе на улице Гагарина столкнулись внедорожник "КИА" и пассажирский автобус "Ивеко". Как сообщили в региональном УГИБДД, погиб ребёнок и взрослый мужчина, ещё четыре человека пострадали. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
"18 марта 2023 года в 13:20 на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля "Киа Цератто" и автобуса малого класса "Ивеко". В результате происшествия водитель автомобиля "КIА-Церато" мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Лайф писал о смертельном ДТП в Подмосковье, унёсшем жизни пяти человек: на 131-м км трассы Р22 "Каспий" столкнулись "Ниссан", ВАЗ и "Датсун". Шесть человек доставлены в медучреждение.