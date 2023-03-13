Микроавтобус с россиянами перевернулся в Белоруссии

В Витебской области Белоруссии перевернулся микроавтобус Hyundai, в котором ехали граждане России. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло на 526-м километре трассы М1 "Москва – Минск". По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, после чего автомобиль занесло и он перевернулся. Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения. По факту случившегося проводится проверка. В Минздраве Белоруссии подчеркнули, что у пассажиров диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.