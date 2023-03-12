Жуткое ДТП с десятками машин и 15 пострадавшими под Саратовом спровоцировал грузовик
ГИБДД назвала занос грузовика причиной массового ДТП в Саратовской области
Массовое ДТП в Саратовской области. Фото © VK / "Саратов Инфо"
Столкновение более десятка машин на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области произошло из-за заноса на встречку прицепа грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.
"12 марта на 92-м километре федеральной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград водителем грузовой автомашины допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем. Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке произошло ещё два ДТП", — цитирует ведомство замначальника управления Госавтоинспекции по региону Эдуарда Загоруйко.
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Напомним, сегодня произошло массовое ДТП на трассе Р228 в Хвалынском районе Саратовской области. Участниками жуткой аварии стали 25 автомобилей.