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12 марта, 08:57

Железная каша из фур и легковушек: Появилось видео с места массового ДТП с 25 машинами под Саратовом

Количество пострадавших в массовом ДТП под Саратовом увеличилось до 15

Количество пострадавших в массовом ДТП с участием 25 автомобилей в Саратовской области увеличилось до 15. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

Видео с места массового ДТП под Саратовом. Видео © t.me / SHOT

"Всего 15 пострадавших, 14 госпитализировано, один отказался [от госпитализации]", — сообщил Костин.

В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры с места происшествия. На них видно, что участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины. Фуры и легковушки буквально смешались в одну железную кашу.

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Авария произошла сегодня утром на трассе Р228 в Хвалынском районе между населёнными пунктами Хвалынск и Алексеевка. Участниками массового ДТП стали 25 автомобилей.

Оксана Попова
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