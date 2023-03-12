Железная каша из фур и легковушек: Появилось видео с места массового ДТП с 25 машинами под Саратовом
Количество пострадавших в массовом ДТП под Саратовом увеличилось до 15
Количество пострадавших в массовом ДТП с участием 25 автомобилей в Саратовской области увеличилось до 15. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.
Видео с места массового ДТП под Саратовом. Видео © t.me / SHOT
"Всего 15 пострадавших, 14 госпитализировано, один отказался [от госпитализации]", — сообщил Костин.
В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры с места происшествия. На них видно, что участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины. Фуры и легковушки буквально смешались в одну железную кашу.
Авария произошла сегодня утром на трассе Р228 в Хвалынском районе между населёнными пунктами Хвалынск и Алексеевка. Участниками массового ДТП стали 25 автомобилей.