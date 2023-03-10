Автобус со школьниками рухнул в реку на юге Армении

Автобус со школьниками рухнул в реку в Сюникской области на юге Армении. Об этом сообщила в пятницу Спасательная служба МВД республики. По предварительным данным, пазик съехал с проезжей части на трассе Капан – Араджадзор и слетел в небольшое ущелье, оказавшись в результате в реке. На место инцидента прибыл один боевой пожарный расчёт, а также бригады скорой помощи.

Сколько всего взрослых и детей находилось в автобусе в момент аварии, не сообщается. Известно о двух десятках пострадавших, а одна женщина — по-видимому, учительница — скончалась.

В результате падения пазика в реку пострадали больше 20 человек, большинство из них — дети. Фото © Спасательная служба МВД Армении

"В Капанский медицинский центр доставлены 24 пострадавших с различными степенями повреждений. Одна из них, 1970 года рождения, умерла", — сообщили в МВД.