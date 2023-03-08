Восстание автовоза: Во Владивостоке больше десяти машин побились в ДТП без участия водителей

Во Владивостоке на улице Адмирала Смирнова произошла необычная авария: автовоз без водителя укатился и упал с косогора, угодив на строительную площадку. В кузове в этот момент был мини-автопарк из восьми автомобилей Toyota Allion, Honda Vezel, Hyundai, Nissan Leaf, Toyota Fielder, Toyota Ractis, Toyota Alphard и Toyota Isis.

Последствия аварии с автовозом во Владивостоке. Видео © Telegram / "АВТОГАРАНТ"

Как сообщает Telegram-канал "АВТОГАРАНТ", также были повреждены припаркованные Nissan X-trail и Toyota Corona, а ещё забор и фонарный столб. К счастью для водителя, автовоз и груз застрахованы.