Восстание автовоза: Во Владивостоке больше десяти машин побились в ДТП без участия водителей
Во Владивостоке автовоз без водителя съехал с косогора и помял машины
Во Владивостоке на улице Адмирала Смирнова произошла необычная авария: автовоз без водителя укатился и упал с косогора, угодив на строительную площадку. В кузове в этот момент был мини-автопарк из восьми автомобилей Toyota Allion, Honda Vezel, Hyundai, Nissan Leaf, Toyota Fielder, Toyota Ractis, Toyota Alphard и Toyota Isis.
Последствия аварии с автовозом во Владивостоке. Видео © Telegram / "АВТОГАРАНТ"
Как сообщает Telegram-канал "АВТОГАРАНТ", также были повреждены припаркованные Nissan X-trail и Toyota Corona, а ещё забор и фонарный столб. К счастью для водителя, автовоз и груз застрахованы.
Ранее во Владивостоке произошёл прорыв теплотрассы, из-за чего проезд в сторону Новоивановской улицы временно ограничен, а порядка 30 тысяч жителей остались без тепла.
Telegram / "АВТОГАРАНТ"