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7 марта, 06:01

Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла из-за аварии, а улицы залило кипятком

Во Владивостоке проезжую часть и тротуар залило кипятком из-за прорыва теплотрассы

Прорыв теплотрассы произошёл во Владивостоке, из-за чего проезд в сторону Новоивановской улицы временно ограничен, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в телеграм-канале.

Последствия прорыва теплотрассы во Владивостоке. Видео © VK / Владивосток

Сегодня утром жители Владивостока распространили фотографии и видео с последствиями аварии на дороге в районе площади Луговой. На кадрах видно, как машинам приходится ехать по залитой водой улице, а дым от кипятка поднимается над ней. Также пешеходы вынуждены перелезать через перила моста, расположенного над местом аварии.

  • Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток
    Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток
  • Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток
    Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток
  • Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток
    Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток

Прорыв теплотрассы во Владивостоке. Фото © VK / VDK —город Владивосток

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"В связи с происшествием принято решение временно ограничить движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской. Убедительно просим водителей выбирать альтернативные маршруты движения", — сообщила региональная полиция.

По данным Прокуратуры Приморского края, из-за аварии без тепла и горячей воды остались почти 30 тысяч горожан. Указывается, что сетевая организация уже приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ. Их завершение контролирует прокуратура. Вместе с тем надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства о содержании и обслуживании сетей, а также соблюдение прав жителей Владивостока на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

В Аргентине произошёл сбой в работе атомной электростанции

В Аргентине произошёл сбой в работе атомной электростанции

Ранее в Крыму больше 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. В результате была приостановлена работа школ и детсадов. Уже на следующий день водоснабжение там восстановили.

Обложка ©

VK / VDK — город Владивосток

Светлана Оперук
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