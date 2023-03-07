Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла из-за аварии, а улицы залило кипятком
Во Владивостоке проезжую часть и тротуар залило кипятком из-за прорыва теплотрассы
Прорыв теплотрассы произошёл во Владивостоке, из-за чего проезд в сторону Новоивановской улицы временно ограничен, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в телеграм-канале.
Последствия прорыва теплотрассы во Владивостоке. Видео © VK / Владивосток
Сегодня утром жители Владивостока распространили фотографии и видео с последствиями аварии на дороге в районе площади Луговой. На кадрах видно, как машинам приходится ехать по залитой водой улице, а дым от кипятка поднимается над ней. Также пешеходы вынуждены перелезать через перила моста, расположенного над местом аварии.
"В связи с происшествием принято решение временно ограничить движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской. Убедительно просим водителей выбирать альтернативные маршруты движения", — сообщила региональная полиция.
По данным Прокуратуры Приморского края, из-за аварии без тепла и горячей воды остались почти 30 тысяч горожан. Указывается, что сетевая организация уже приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ. Их завершение контролирует прокуратура. Вместе с тем надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства о содержании и обслуживании сетей, а также соблюдение прав жителей Владивостока на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.
Ранее в Крыму больше 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе. В результате была приостановлена работа школ и детсадов. Уже на следующий день водоснабжение там восстановили.