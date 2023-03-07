Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла из-за аварии, а улицы залило кипятком

Прорыв теплотрассы произошёл во Владивостоке, из-за чего проезд в сторону Новоивановской улицы временно ограничен, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в телеграм-канале.

Последствия прорыва теплотрассы во Владивостоке. Видео © VK / Владивосток

Сегодня утром жители Владивостока распространили фотографии и видео с последствиями аварии на дороге в районе площади Луговой. На кадрах видно, как машинам приходится ехать по залитой водой улице, а дым от кипятка поднимается над ней. Также пешеходы вынуждены перелезать через перила моста, расположенного над местом аварии.







"В связи с происшествием принято решение временно ограничить движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской. Убедительно просим водителей выбирать альтернативные маршруты движения", — сообщила региональная полиция.