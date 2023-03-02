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1 марта, 21:19

В Аргентине произошёл сбой в работе атомной электростанции

В Аргентине около 20 млн человек остались без света из-за сбоя в работе АЭС

<p>Пожар повредил высоковольтную ЛЭП в Аргентине. Фото © La Notion</p>

Пожар повредил высоковольтную ЛЭП в Аргентине. Фото © La Notion

В Аргентине из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" без электроснабжения остались около 20 млн человек из 47-миллионного населения страны. Об этом сообщает газета "Насион".

По данным издания, ЧП привело к 40-процентному дефициту электроэнергии в стране, без электричества осталось около 6 млн абонентов, в том числе жилых домов.

Газета пишет, что причина сбоя в работе атомной электростанции стала авария на высоковольтной линии электропередачи. В свою очередь, к этому привёл масштабный пожар в районе прохождения ЛЭП.

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Как рассказывал Лайф, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации начала работу на Чернобыльской АЭС.

Андрей Григорьев
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