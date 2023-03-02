В Аргентине произошёл сбой в работе атомной электростанции
В Аргентине около 20 млн человек остались без света из-за сбоя в работе АЭС
Пожар повредил высоковольтную ЛЭП в Аргентине. Фото © La Notion
В Аргентине из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" без электроснабжения остались около 20 млн человек из 47-миллионного населения страны. Об этом сообщает газета "Насион".
По данным издания, ЧП привело к 40-процентному дефициту электроэнергии в стране, без электричества осталось около 6 млн абонентов, в том числе жилых домов.
Газета пишет, что причина сбоя в работе атомной электростанции стала авария на высоковольтной линии электропередачи. В свою очередь, к этому привёл масштабный пожар в районе прохождения ЛЭП.
Как рассказывал Лайф, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации начала работу на Чернобыльской АЭС.