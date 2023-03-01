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1 марта, 06:07

В Евпатории восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе

Водоснабжение Евпатории в Крыму восстановлено после крупной аварии на трубопроводе. Об этом ТАСС сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

"Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла [до всех жителей города]. Все блоки открывали поочерёдно с перерывом в двадцать минут. Сейчас все открыты уже, давление есть", — отметила Демидова.

Кроме того, заполнение резервуаров системы водоснабжения ведётся после аварии на севере Крыма, где без воды остались жители пяти сёл и Красноперекопска.

Жители левобережной части Астрахани остались без холодной воды из-за аварии

Жители левобережной части Астрахани остались без холодной воды из-за аварии

Ранее Лайф сообщал, что из-за аварии на трубопроводе без воды остались почти 700 домов в крымской Евпатории, в которых проживают более 120 тысяч человек.

Обложка ©

freepik.com / wirestock

Артур Белкин
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