В Евпатории восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе
Водоснабжение Евпатории в Крыму восстановлено после крупной аварии на трубопроводе. Об этом ТАСС сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
"Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла [до всех жителей города]. Все блоки открывали поочерёдно с перерывом в двадцать минут. Сейчас все открыты уже, давление есть", — отметила Демидова.
Кроме того, заполнение резервуаров системы водоснабжения ведётся после аварии на севере Крыма, где без воды остались жители пяти сёл и Красноперекопска.
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