В Евпатории восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе

Водоснабжение Евпатории в Крыму восстановлено после крупной аварии на трубопроводе. Об этом ТАСС сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

"Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла [до всех жителей города]. Все блоки открывали поочерёдно с перерывом в двадцать минут. Сейчас все открыты уже, давление есть", — отметила Демидова.

Кроме того, заполнение резервуаров системы водоснабжения ведётся после аварии на севере Крыма, где без воды остались жители пяти сёл и Красноперекопска.