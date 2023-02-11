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11 февраля, 13:33

Жители левобережной части Астрахани остались без холодной воды из-за аварии

В Астрахани жители левобережной части города временно остались без холодного водоснабжения из-за отсутствия электричества ввиду аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена", — говорится в сообщении.

Отметим, что в левобережной части Астрахани проживает большая часть жителей города: 400 тысяч из 450 тысяч общего населения.

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Ранее Лайф сообщал, что жители Южно-Сахалинска пожаловались в местную прокуратуру на воду из кранов в жилых домах, которая пахнет как "мазь Вишневского".

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ТАСС / Максим Коротченко

Артур Белкин
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