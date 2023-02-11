Жители левобережной части Астрахани остались без холодной воды из-за аварии

В Астрахани жители левобережной части города временно остались без холодного водоснабжения из-за отсутствия электричества ввиду аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена", — говорится в сообщении.