Жители левобережной части Астрахани остались без холодной воды из-за аварии
В Астрахани жители левобережной части города временно остались без холодного водоснабжения из-за отсутствия электричества ввиду аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.
"По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена", — говорится в сообщении.
Отметим, что в левобережной части Астрахани проживает большая часть жителей города: 400 тысяч из 450 тысяч общего населения.
ТАСС / Максим Коротченко