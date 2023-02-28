В Крыму больше 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе

В крымской Евпатории почти 700 домов остались без водоснабжения после коммунальной аварии, приостановлена работа школ и детсадов. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.

"В 01:30 поступила информация о серьёзной аварии на водоводе в районе Прибрежного. В городе ограничено водоснабжение. Место аварии обнаружено, расчистили. Привлечено пять единиц техники, 12 человек. По городу будет организован развоз питьевой воды", — уточнила она.

Всего без воды остались 683 жилых домах Евпатории, где проживают 121 647 человек, а также 138 административных и социальных объектов. Демидова добавила, что авария будет полностью устранена 1 марта в 06:00 (по Москве). Сейчас бригада уже заваривает повреждённую трубу на месте прорыва, после чего начнётся заполнение всей системы водой.