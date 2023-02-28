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28 февраля, 07:30

В Крыму больше 120 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе

В крымской Евпатории почти 700 домов остались без водоснабжения после коммунальной аварии, приостановлена работа школ и детсадов. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.

"В 01:30 поступила информация о серьёзной аварии на водоводе в районе Прибрежного. В городе ограничено водоснабжение. Место аварии обнаружено, расчистили. Привлечено пять единиц техники, 12 человек. По городу будет организован развоз питьевой воды", уточнила она.

Всего без воды остались 683 жилых домах Евпатории, где проживают 121 647 человек, а также 138 административных и социальных объектов. Демидова добавила, что авария будет полностью устранена 1 марта в 06:00 (по Москве). Сейчас бригада уже заваривает повреждённую трубу на месте прорыва, после чего начнётся заполнение всей системы водой.

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Лайф писал, что 5 февраля из-за коммунальной аварии в трёх районах Смоленска 293 жилых дома остались без отопления и горячей воды. Всего проблема затронула 31 тысячу человек. Прорыв устранили, а жителям пообещали сделать перерасчёт начислений за коммунальные услуги.

Обложка ©

Freepik/Dragana_Gordic

Татьяна Миссуми
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