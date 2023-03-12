Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием более 20 авто в Саратовской области
В Саратовской области произошла крупная авария, в результате которой пострадали почти десять человек. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Всё произошло на трассе Р228 в Хвалынском районе между населёнными пунктами Хвалынск и Алексеевка. Участниками массового ДТП стали 25 автомобилей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате аварии ранения получили не менее восьми человек, позже число увеличилось до 13. Как уточнил Юрин, четверо от госпитализации отказались.
Для оказания помощи на место были вызваны скорая и спасатели. На месте также работают правоохранители, в причинах происшествия разбираются сотрудники ДПС. Как уточнил Юрин, проезд по федеральной трассе затруднён.
Ранее Лайф сообщал о смертельной аварии, которая произошла в Калмыкии. В результате ДТП от полученных травм скончались два главы сельских муниципальных образований. Ещё один чиновник в тяжёлом состоянии был госпитализирован.