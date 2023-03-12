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12 марта, 07:09

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием более 20 авто в Саратовской области

<p>Кадры с места ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/u_yurin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин</a></p>

Кадры с места ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Юрий Юрин

В Саратовской области произошла крупная авария, в результате которой пострадали почти десять человек. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Кадры с места ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Юрий Юрин

Кадры с места ДТП в Саратовской области. Фото © Telegram / Юрий Юрин

Всё произошло на трассе Р228 в Хвалынском районе между населёнными пунктами Хвалынск и Алексеевка. Участниками массового ДТП стали 25 автомобилей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате аварии ранения получили не менее восьми человек, позже число увеличилось до 13. Как уточнил Юрин, четверо от госпитализации отказались.

Для оказания помощи на место были вызваны скорая и спасатели. На месте также работают правоохранители, в причинах происшествия разбираются сотрудники ДПС. Как уточнил Юрин, проезд по федеральной трассе затруднён.

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Ранее Лайф сообщал о смертельной аварии, которая произошла в Калмыкии. В результате ДТП от полученных травм скончались два главы сельских муниципальных образований. Ещё один чиновник в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Николь Вербер
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