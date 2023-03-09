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9 марта, 08:48

Три человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Брянской области

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/actual32" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Актуальный Брянск</a></p>

Обложка © VK / Актуальный Брянск

В результате столкновения автобуса и большегруза на трассе Брянск – Жуковка погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников дежурной скорой помощи.

По некоторым данным, погибшими являются водитель грузовика, водитель автобуса и его пассажирка. Причина ЧП и его обстоятельства сейчас выясняются.

Автобус попал в ДТП в Брянской области. Видео © LIFE

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Артур Белкин
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