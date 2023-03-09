Три человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Брянской области
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В результате столкновения автобуса и большегруза на трассе Брянск – Жуковка погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников дежурной скорой помощи.
По некоторым данным, погибшими являются водитель грузовика, водитель автобуса и его пассажирка. Причина ЧП и его обстоятельства сейчас выясняются.
Автобус попал в ДТП в Брянской области. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровске нетрезвый мужчина с подругой погибли в ДТП, уходя ночью от полицейской погони. Примечательно, что сидевший в момент аварии за рулём незадолго до этого отмечал свой день рождения.