Три человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Брянской области

В результате столкновения автобуса и большегруза на трассе Брянск – Жуковка погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников дежурной скорой помощи.

По некоторым данным, погибшими являются водитель грузовика, водитель автобуса и его пассажирка. Причина ЧП и его обстоятельства сейчас выясняются.

Автобус попал в ДТП в Брянской области. Видео © LIFE