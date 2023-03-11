В страшном ДТП с легковушками погибли главы двух сёл Калмыкии

В результате ДТП на трассе в Калмыкии погибли два главы сельских муниципальных образований (СМО). Ещё одного чиновника доставили в тяжёлом состоянии в больницу, сообщил глава республики Бату Хасиков.

"Произошла трагедия. На одном из участков дороги Элиста – Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег: главы Оргакинского СМО Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова", — написал он в Телеграм-канале.

Последствия ДТП, в котором погибли главы двух сёл Калмыкии. Фото © t.me / mvdkalmykia

По словам Хасикова, в аварии также пострадал водитель "Нивы" и глава Приманычского СМО Арлтан Опаев, они госпитализированы. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших.

По данным МВД по республике, ДТП произошло вечером в пятницу, 10 марта. Столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121, два пассажира первого автомобиля скончались на месте происшествия. Причины аварии устанавливаются.