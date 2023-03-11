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11 марта, 04:10

В страшном ДТП с легковушками погибли главы двух сёл Калмыкии

Глава Калмыкии Хасиков сообщил о гибели глав двух сёл в ДТП

<p>Последствия ДТП, в котором погибли главы двух сёл Калмыкии. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvdkalmykia/3715" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvdkalmykia</a></p>

Последствия ДТП, в котором погибли главы двух сёл Калмыкии. Обложка © t.me / mvdkalmykia

В результате ДТП на трассе в Калмыкии погибли два главы сельских муниципальных образований (СМО). Ещё одного чиновника доставили в тяжёлом состоянии в больницу, сообщил глава республики Бату Хасиков.

"Произошла трагедия. На одном из участков дороги Элиста Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег: главы Оргакинского СМО Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова", — написал он в Телеграм-канале.

Последствия ДТП, в котором погибли главы двух сёл Калмыкии. Фото © t.me / mvdkalmykia

Последствия ДТП, в котором погибли главы двух сёл Калмыкии. Фото © t.me / mvdkalmykia

По словам Хасикова, в аварии также пострадал водитель "Нивы" и глава Приманычского СМО Арлтан Опаев, они госпитализированы. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших.

Три человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Брянской области

Три человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Брянской области

По данным МВД по республике, ДТП произошло вечером в пятницу, 10 марта. Столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121, два пассажира первого автомобиля скончались на месте происшествия. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль Volvo и машина скорой помощи столкнулись в Бурятии. В результате аварии погибли два человека.

Автобус со школьниками рухнул в реку на юге Армении

Автобус со школьниками рухнул в реку на юге Армении

Иван Косицын
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