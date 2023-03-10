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10 марта, 07:34

В Бурятии два человека погибли при столкновении скорой помощи и фуры

<p>В Бурятии два человека погибли в столкновении скорой и фуры. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/infpolru/33844" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Информ полис" </a></p>

В Бурятии два человека погибли в столкновении скорой и фуры. Обложка © t.me / "Информ полис"

Грузовой автомобиль Volvo и машина скорой помощи столкнулись в Бурятии, в Кабанском районе. В результате трагедии погибло два человека, сообщает МВД.

"В пяти км от города Бабушкина столкнулись фура Volvo и автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находились водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. В результате ДТП погибли два человека — водитель и одна из сопровождающих женщин, которые находились в автомобиле скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.

Как рассказали в Минздраве, бригада в момент ДТП перевозила пациента в Улан-Удэ. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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Оксана Попова
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