В Бурятии два человека погибли при столкновении скорой помощи и фуры
В Бурятии два человека погибли в столкновении скорой и фуры. Обложка © t.me / "Информ полис"
Грузовой автомобиль Volvo и машина скорой помощи столкнулись в Бурятии, в Кабанском районе. В результате трагедии погибло два человека, сообщает МВД.
"В пяти км от города Бабушкина столкнулись фура Volvo и автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находились водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. В результате ДТП погибли два человека — водитель и одна из сопровождающих женщин, которые находились в автомобиле скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.
Как рассказали в Минздраве, бригада в момент ДТП перевозила пациента в Улан-Удэ. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате столкновения автобуса и большегруза на трассе Брянск – Жуковка погибли три человека. По некоторым данным, погибшими являются водитель грузовика, автобуса и его пассажирка. Причина ЧП и обстоятельства сейчас выясняются.