В Бурятии два человека погибли при столкновении скорой помощи и фуры

Грузовой автомобиль Volvo и машина скорой помощи столкнулись в Бурятии, в Кабанском районе. В результате трагедии погибло два человека, сообщает МВД.

"В пяти км от города Бабушкина столкнулись фура Volvo и автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находились водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. В результате ДТП погибли два человека — водитель и одна из сопровождающих женщин, которые находились в автомобиле скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.

Как рассказали в Минздраве, бригада в момент ДТП перевозила пациента в Улан-Удэ. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.