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12 марта, 18:47

Россиянин посадил за руль маленького ребёнка, и тот чуть не устроил ДТП

В Екатеринбурге мужчина посадил за руль автомобиля ребёнка, который чуть не устроил ДТП

В Екатеринбурге мужчина посадил за руль автомобиля маленького ребёнка. Как сообщает портал E1.ru, мальчику примерно 5–7 лет. Один из автомобилистов снял машину с ребёнком на видео. При этом авто с малышом за рулём чуть не устроило ДТП.

Ребёнок за рулём автомобиля в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

"Этот автомобиль чуть в меня не врезался! Я поэтому и пригляделся, а там ребёнок за рулём. На перекрёстке с Красных Командиров они остановились на красный сигнал светофора, я их догнал и записал на видео. Мужчина ещё и руками махал, типа "не снимай", — рассказал водитель.

Видео заинтересовались в городской ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

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Обложка ©

E1.ru

Иван Косицын
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