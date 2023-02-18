В Ангарске полиция остановила иномарку, но за рулём оказалась пьяная школьница
Полиция задержала пьяную 16-летнюю жительницу Иркутской области за рулём авто
В Ангарске полиция задержала несовершеннолетнюю школьницу за рулём. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске задержали пьяную 16-летнюю школьницу за вождение иномарки. Видео © Telegram / МВД38
"Несколько дней назад на территории одного из микрорайонов города нефтехимиков госавтоинспекторы остановили автомобиль Toyota Corolla. В ходе беседы с сотрудниками полиции девушка пояснила, что водительского удостоверения она никогда не получала и ей всего 16 лет", — говорится в сообщении.
Причём от школьницы исходил запах спиртного, а её поведение не соответствовало обстановке. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения девушка отказалась. Полицейские немедленно вызвали на место происшествия мать школьницы. В присутствии родителя был составлен административный протокол. Также полиция намерена оценить действия матери за ненадлежащий контроль за ребёнком.
Ранее под Красноярском пьяный водитель попытался сбежать от ДПС на снегоходе по асфальту. Мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Telegram / МВД38