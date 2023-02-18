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18 февраля, 06:24

В Ангарске полиция остановила иномарку, но за рулём оказалась пьяная школьница

Полиция задержала пьяную 16-летнюю жительницу Иркутской области за рулём авто

В Ангарске полиция задержала несовершеннолетнюю школьницу за рулём. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В Ангарске задержали пьяную 16-летнюю школьницу за вождение иномарки. Видео © Telegram / МВД38

"Несколько дней назад на территории одного из микрорайонов города нефтехимиков госавтоинспекторы остановили автомобиль Toyota Corolla. В ходе беседы с сотрудниками полиции девушка пояснила, что водительского удостоверения она никогда не получала и ей всего 16 лет", — говорится в сообщении.

Причём от школьницы исходил запах спиртного, а её поведение не соответствовало обстановке. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения девушка отказалась. Полицейские немедленно вызвали на место происшествия мать школьницы. В присутствии родителя был составлен административный протокол. Также полиция намерена оценить действия матери за ненадлежащий контроль за ребёнком.

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Обложка ©

Telegram / МВД38

Светлана Оперук
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