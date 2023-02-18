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18 февраля, 02:54

Искромётная погоня: Россиянин на снегоходе попытался сбежать от полиции по асфальту

Под Красноярском пьяный водитель попытался сбежать от ДПС на снегоходе по асфальту

Полицейские в городе Ачинске, что в Красноярском крае, заметили ночью снегоход, двигавшийся по асфальтированной дороге. Водитель транспорта, предназначенного для передвижения по снегу, требование автоинспекторов об остановке проигнорировал и попытался скрыться, выбивая искры из дороги.

"Уходя от начавшегося преследования, нарушитель совершал опасные манёвры и чуть не опрокинул гусеничную технику. После непродолжительной погони снегоход был остановлен", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По внешним признакам 38-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердило и проведённое освидетельствование с результатом 0,88 промилле. Задержанный пояснил, что направлялся домой из леса, где отдыхал с друзьями и выпил. Снегоход увезли на спецстоянку, а в отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол.

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YouTube-канал / МВД Медиа

Арина Родионова
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