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16 марта, 13:55

Пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Подмосковье

Пять человек погибли и шесть пострадали в результате столкновения трёх авто в Подмосковье. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл на 131 км трассы Р22 "Каспий".

Место ДТП с пятью погибшими в Подмосковье. Видео © телеграм-канал "ПВК Кашира"

В результате аварии погибли две женщины, находившиеся в Nissan Almera, а такде одна женщина и двое мужчин в ВАЗ 2112. В третьем авто — Datsun — есть пострадавшие.

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А ранее на трассе Р228 Саратовской области произошло массовое ДТП, участниками жуткой аварии стали 25 автомобилей. Столкновение десятков машин произошло из-за заноса на встречку прицепа грузовика.

Обложка ©

телеграм-канал "ПВК Кашира"

Александра Вишнякова
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