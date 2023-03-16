Пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Подмосковье
Пять человек погибли и шесть пострадали в результате столкновения трёх авто в Подмосковье. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл на 131 км трассы Р22 "Каспий".
Место ДТП с пятью погибшими в Подмосковье. Видео © телеграм-канал "ПВК Кашира"
В результате аварии погибли две женщины, находившиеся в Nissan Almera, а такде одна женщина и двое мужчин в ВАЗ 2112. В третьем авто — Datsun — есть пострадавшие.
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телеграм-канал "ПВК Кашира"