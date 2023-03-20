В Башкирии пять машин переехали пешехода
В Башкирии пешеход погиб после того, как его переехало пять автомобилей
Место ДТП. Обложка © Telegram / Владимир Севастьянов
В Башкирии мужчину переехало пять автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
"Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём Land Rover Sport допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колёса ещё четырёх автомобилей", — говорится в сообщении.
По словам Севастьянова, авария произошла вечером 19 марта в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа – Оренбург. В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных травм. Теперь правоохранители разбираются в произошедшем, устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей во Владивостоке. Потерпевшими оказались две женщины, их госпитализировали.