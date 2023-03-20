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20 марта, 06:54

В Башкирии пять машин переехали пешехода

В Башкирии пешеход погиб после того, как его переехало пять автомобилей

<p>Место ДТП. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/V_Sevastyanov/2206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Севастьянов</a></p>

Место ДТП. Обложка © Telegram / Владимир Севастьянов

В Башкирии мужчину переехало пять автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

"Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём Land Rover Sport допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колёса ещё четырёх автомобилей", — говорится в сообщении.

По словам Севастьянова, авария произошла вечером 19 марта в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа – Оренбург. В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных травм. Теперь правоохранители разбираются в произошедшем, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей во Владивостоке. Потерпевшими оказались две женщины, их госпитализировали.

Светлана Оперук
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