В Башкирии пять машин переехали пешехода

В Башкирии мужчину переехало пять автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

"Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём Land Rover Sport допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колёса ещё четырёх автомобилей", — говорится в сообщении.