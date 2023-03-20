Депутат от партии Зеленского стал участником ДТП со смертельным исходом
Депутат от "Слуги народа" Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом
Владимир Гевко. Фото © Telegram / Политика Страны
Депутат Верховной рады Владимир Гевкоот от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского стал участником ДТП. В результате аварии погиб один человек.
"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", — написал Гевко в соцсетях.
Депутат заверил, что его проверили на алкоголь и наркотики, он сдал все анализы. Также он готов участвовать во всех следственных и процессуальных мероприятиях.
Как писал ранее Лайф, исключённый из правительственной партии "Слуга народа" украинский депутат Николай Тищенко, который оказался в центре скандала из-за поездки в Таиланд, сослался на "задание Зеленского".