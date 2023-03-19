В Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми

В Нижнегорском районе Крыма пьяный водитель легковушки сбил семью из пяти человек, в том числе троих детей. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, всё произошло вечером 18 марта, когда 54-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь по дороге по улице Центральной в селе Емельяновка, наехал на пешеходов, шедших по краю проезжей части.

Автомобиль, на котором сбили семью из пяти человек в Крыму. Фото © t.me / mvdCrimea82

В результате аварии пострадали двое взрослых (родители) и три маленьких ребёнка (2018, 2020 и 2021 года рождения). Все они были доставлены в больницу. Предварительно, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, прокуратура начала проверку.