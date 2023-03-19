Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 21:42

В Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми

<p>Автомобиль, на котором сбили семью из пяти человек в Крыму. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvdCrimea82/7345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvdCrimea82</a></p>

Автомобиль, на котором сбили семью из пяти человек в Крыму. Обложка © t.me / mvdCrimea82

В Нижнегорском районе Крыма пьяный водитель легковушки сбил семью из пяти человек, в том числе троих детей. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, всё произошло вечером 18 марта, когда 54-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь по дороге по улице Центральной в селе Емельяновка, наехал на пешеходов, шедших по краю проезжей части.

Автомобиль, на котором сбили семью из пяти человек в Крыму. Фото © t.me / mvdCrimea82

Автомобиль, на котором сбили семью из пяти человек в Крыму. Фото © t.me / mvdCrimea82

В результате аварии пострадали двое взрослых (родители) и три маленьких ребёнка (2018, 2020 и 2021 года рождения). Все они были доставлены в больницу. Предварительно, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его уже задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, прокуратура начала проверку.

Камеры сняли, как "взбесившаяся" маршрутка протаранила пешеходов в Красном Селе

Камеры сняли, как "взбесившаяся" маршрутка протаранила пешеходов в Красном Селе

Ранее Лайф сообщал, что в страшном ДТП с автобусом в Пензе погиб ребёнок и взрослый мужчина. Ещё четыре человека пострадали.

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров