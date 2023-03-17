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17 марта, 14:25

Камеры сняли, как "взбесившаяся" маршрутка протаранила пешеходов в Красном Селе

Момент ДТП с микроавтобусом, который вылетел на тротуар и сбил группу пешеходов в Красном Селе, попал на видео

Микроавтобус на высокой скорости протаранил толпу людей рядом с автобусной остановкой в Красном Селе Ленинградской области. Момент аварии, в которой пострадало как минимум пять человек, сняли камеры видеонаблюдения.

Камеры сняли, как микроавтобус вылетел на тротуар и сбил группу пешеходов в Красном Селе. Видео © LIFE

Пока не известно, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась троим несовершеннолетним и двум женщинам.

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А ранее пять человек погибли и шесть пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Подмосковье. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл на 131-м километре трассы Р22 "Каспий".

Алексей Берковиц
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