Камеры сняли, как "взбесившаяся" маршрутка протаранила пешеходов в Красном Селе

Микроавтобус на высокой скорости протаранил толпу людей рядом с автобусной остановкой в Красном Селе Ленинградской области. Момент аварии, в которой пострадало как минимум пять человек, сняли камеры видеонаблюдения.

Камеры сняли, как микроавтобус вылетел на тротуар и сбил группу пешеходов в Красном Селе. Видео © LIFE

Пока не известно, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась троим несовершеннолетним и двум женщинам.