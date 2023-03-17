Пьяный Максим Галкин на BMW устроил ДТП в Подмосковье

В подмосковном Щёлкове нетрезвый мужчина устроил гонку и врезался в столб. Когда на место прибыли инспекторы ГИБДД, то обнаружили за рулём BMW Максима Галкина, только не того самого российского юмориста, а его полного тёзку. Об этом пишет SHOT.

Мужчина ранее уже был лишён водительских прав, но это не помешало ему вновь оказаться виновником ДТП. В СНТ "Медвежьи озёра" дебошир пугал жителей на своём BMW, пока не влетел в столб. Никто не пострадал. На Галкина завели уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".