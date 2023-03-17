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17 марта, 11:25
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Пьяный Максим Галкин на BMW устроил ДТП в Подмосковье

В Подмосковье тёзка Максима Галкина стал виновником пьяного ДТП

В подмосковном Щёлкове нетрезвый мужчина устроил гонку и врезался в столб. Когда на место прибыли инспекторы ГИБДД, то обнаружили за рулём BMW Максима Галкина, только не того самого российского юмориста, а его полного тёзку. Об этом пишет SHOT.

Мужчина ранее уже был лишён водительских прав, но это не помешало ему вновь оказаться виновником ДТП. В СНТ "Медвежьи озёра" дебошир пугал жителей на своём BMW, пока не влетел в столб. Никто не пострадал. На Галкина завели уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".

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Накануне сообщалось, что пять человек погибли и шесть пострадали в результате столкновения трёх авто в Подмосковье. Инцидент произошёл на 131-м километре трассы Р22 "Каспий".

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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