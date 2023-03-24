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24 марта, 10:06

В Перми земля разверзлась под колёсами "газели" и целиком её поглотила

"Газель" полностью провалилась под землю прямо на дороге в Перми

<p>В Перми провалился фургон. Фото © VK / <a href="https://vk.com/bereza_42?w=wall-131573352_568720" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано в Берёзовском"</a></p>

В Перми провалился фургон. Фото © VK / "Подслушано в Берёзовском"

В Перми "газель" целиком ушла под землю из-за размытого грунта под асфальтовым покрытием, водитель чудом успел спастись. Кадры появились в Сети.

В Перми провалился фургон. Фото © VK / "Подслушано в Берёзовском"

В Перми провалился фургон. Фото © VK / "Подслушано в Берёзовском"

Инцидент произошёл на шоссе Космонавтов, где рядом прорвало канализацию, что и стало причиной обрушения асфальта. Сначала фургон ушёл в яму лишь передней частью, а затем рухнул вниз полностью. Водитель почувствовал, как земля проседает, поэтому вовремя выскочил из кабины. Сейчас место оцеплено, рядом образовались пробки, а полиция начала проверку.

В Перми провалилась под землю "газель". Видео © VK / ЧП Пермь

"По предварительной информации, в 10:50 (08:50 мск) по улице Подлесной со стороны улицы Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал", уточнили в УМВД РФ по региону и добавили, что водитель успел выпрыгнуть из машины.

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Татьяна Миссуми
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