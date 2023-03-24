В Перми земля разверзлась под колёсами "газели" и целиком её поглотила
"Газель" полностью провалилась под землю прямо на дороге в Перми
В Перми "газель" целиком ушла под землю из-за размытого грунта под асфальтовым покрытием, водитель чудом успел спастись. Кадры появились в Сети.
Инцидент произошёл на шоссе Космонавтов, где рядом прорвало канализацию, что и стало причиной обрушения асфальта. Сначала фургон ушёл в яму лишь передней частью, а затем рухнул вниз полностью. Водитель почувствовал, как земля проседает, поэтому вовремя выскочил из кабины. Сейчас место оцеплено, рядом образовались пробки, а полиция начала проверку.
В Перми провалилась под землю "газель". Видео © VK / ЧП Пермь
"По предварительной информации, в 10:50 (08:50 мск) по улице Подлесной со стороны улицы Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль "Газель" под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал", — уточнили в УМВД РФ по региону и добавили, что водитель успел выпрыгнуть из машины.
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