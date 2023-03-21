В Екатеринбурге грузовик кузовом обрушил пешеходный мост

В Екатеринбурге на ЕКАД у поворота на Ганину Яму из-за ДТП с участием фуры Scania обрушился пешеходный мост. По словам очевидцев, конструкция перекрывает проезжую часть.

Обрушенный после ДТП с фурой мост в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.ru

"Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, инспекторы отправляют автомобилистов в объезд", — цитирует E1.ru предупреждение областной ГИБДД.

Обрушенный после ДТП с фурой мост в Екатеринбурге. Видео © Телеграм-канал E1.ru

По предварительным данным, на 42-м километре ЕКАД водитель Scania допустил "непроизвольное поднятие кузова" и на развязке на Ганину Яму столкнулся с мостом, который в итоге упал с опор. Мужчину отправили в больницу № 23. В момент аварии пешеходов там не было. По факту инцидента проводится проверка.