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21 марта, 00:27

В Екатеринбурге грузовик кузовом обрушил пешеходный мост

В Екатеринбурге на ЕКАД из-за ДТП с грузовиком обрушился мост

В Екатеринбурге на ЕКАД у поворота на Ганину Яму из-за ДТП с участием фуры Scania обрушился пешеходный мост. По словам очевидцев, конструкция перекрывает проезжую часть.

Обрушенный после ДТП с фурой мост в Екатеринбурге. Видео © Telegram / E1.ru

"Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, инспекторы отправляют автомобилистов в объезд", — цитирует E1.ru предупреждение областной ГИБДД.

Обрушенный после ДТП с фурой мост в Екатеринбурге. Видео © Телеграм-канал E1.ru

Обрушенный после ДТП с фурой мост в Екатеринбурге. Видео © Телеграм-канал E1.ru

По предварительным данным, на 42-м километре ЕКАД водитель Scania допустил "непроизвольное поднятие кузова" и на развязке на Ганину Яму столкнулся с мостом, который в итоге упал с опор. Мужчину отправили в больницу № 23. В момент аварии пешеходов там не было. По факту инцидента проводится проверка.

Авария с двумя фурами в Калужской области полностью перекрыла трассу М3

Авария с двумя фурами в Калужской области полностью перекрыла трассу М3

Как писал ранее Лайф, в Башкирии пять машин переехали пешехода. Он погиб. Авария произошла вечером 19 марта в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа – Оренбург.

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Телеграм-канал E1.ru

Арина Родионова
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