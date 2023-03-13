Авария с двумя фурами в Калужской области полностью перекрыла трассу М3

Две фуры столкнулись на трассе М3 "Украина" в Калужской области, из-за чего организован объезд через город Балабаново. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

ДТП с двумя фурами под Калугой. Видео © VK / Подслушано в Балабаново

"На трассе образовался крупный затор в обе стороны, но организован объезд через Балабаново, крюк 20 километров", — говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 06:27 в Боровском районе на 92-м километре трассы. По данным телеграм-канала Mash, один водитель грузовика для перестраховки пропустил машину, выезжая на трассу. Второй же этого не ожидал и въехал сзади. Обе фуры направлялись в Таджикистан, одна везла автомобили, а вторая — технику. В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовиков, его госпитализировали с переломом ноги.

В настоящее время движение на трассе М3 "Украина" восстановлено в обе стороны, сообщил и.о. директора Калужского филиала ГК "Автодор " Игорь Шильников в беседе с РИА "Новости".