СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Челябинской области

Ранее Лайф писал о том, что грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Троицком районе Челябинской области. В результате ДТП погибли пять человек. По информации полиции, автомобиль ВАЗ-21102 врезался в грузовик, который ехал по встречной полосе. В результате погибла девушка, которая была за рулём отечественной машины, и все её пассажиры – двое юношей и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет.