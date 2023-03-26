СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Челябинской области
После смертельного ДТП на трассе в Челябинской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Прокуратура проводит проверку.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — сказано в сообщении СК.
В прокуратуре указали, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудил Следком. Проверяется исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
Ранее Лайф писал о том, что грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Троицком районе Челябинской области. В результате ДТП погибли пять человек. По информации полиции, автомобиль ВАЗ-21102 врезался в грузовик, который ехал по встречной полосе. В результате погибла девушка, которая была за рулём отечественной машины, и все её пассажиры – двое юношей и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет.
СУ СК РФ по Челябинской области