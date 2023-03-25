В Кемерове иномарка влетела во двор частного дома, погиб один человек
В ДТП с иномаркой в Кемерове погибла женщина
Последствия смертельного ДТП в Кемерове. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
В Кемерове один человек погиб в результате ДТП с иномаркой Mazda CX5, которая съехала с дороги и оказалась во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, водитель иномарки съехала с дороги, наткнулась на препятствие, после чего влетела во двор частного дома, где автомобиль перевернулся. Водитель "мазды" погибла от полученных травм на месте. Двое её пассажиров были доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что в результате столкновения шести машин и грузовика в Дагестане погибла женщина. Авария произошла в Карабудахкентском районе республики.