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25 марта, 13:20

В Кемерове иномарка влетела во двор частного дома, погиб один человек

В ДТП с иномаркой в Кемерове погибла женщина

<p>Последствия смертельного ДТП в Кемерове. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gumvd42/3254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Кузбасса</a></p>

Последствия смертельного ДТП в Кемерове. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса

В Кемерове один человек погиб в результате ДТП с иномаркой Mazda CX5, которая съехала с дороги и оказалась во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, водитель иномарки съехала с дороги, наткнулась на препятствие, после чего влетела во двор частного дома, где автомобиль перевернулся. Водитель "мазды" погибла от полученных травм на месте. Двое её пассажиров были доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Артур Белкин
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