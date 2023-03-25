В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей

В Тюмени пьяный местный житель на автомобиле BMW протаранил сразу девять припаркованных машин на улице Волгоградской, после чего снёс дорожный знак и влетел в ограждение. Кадры с моментом инцидента опубликовал телеграм-канал "Тюмень № 1".

На видео можно увидеть, как внедорожник BMW X5 на полной скорости влетает в стоявшие во дворе дома автомобили. Все они получили существенные повреждения. Задержать его сумели местные жители. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, алкотестер выявил у водителя 0,68 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. При этом он не согласился с этими показаниями и отказался от медицинского освидетельствования.