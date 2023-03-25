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25 марта, 06:50

В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей

В Тюмени пьяный водитель BMW протаранил девять припаркованных автомобилей

В Тюмени пьяный местный житель на автомобиле BMW протаранил сразу девять припаркованных машин на улице Волгоградской, после чего снёс дорожный знак и влетел в ограждение. Кадры с моментом инцидента опубликовал телеграм-канал "Тюмень № 1".

В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей. Видео © Telegram / Тюмень № 1

На видео можно увидеть, как внедорожник BMW X5 на полной скорости влетает в стоявшие во дворе дома автомобили. Все они получили существенные повреждения. Задержать его сумели местные жители. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, алкотестер выявил у водителя 0,68 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. При этом он не согласился с этими показаниями и отказался от медицинского освидетельствования.

  • В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей. Видео © Telegram / Тюмень № 1
    В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей. Видео © Telegram / Тюмень № 1
  • В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей. Видео © Telegram / Тюмень № 1
    В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей. Видео © Telegram / Тюмень № 1

В Тюмени пьяный лихач на BMW снёс девять припаркованных автомобилей. Видео © Telegram / Тюмень № 1

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Telegram / Тюмень № 1

Артур Белкин
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