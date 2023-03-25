Пьяный рецидивист попытался поджечь троллейбус в Новокузнецке

В Новокузнецке пьяный местный житель попытался поджечь троллейбус после того, как не захотел выходить на конечной остановке. Подробности истории сообщает портал NGS42.

Как рассказали в местном МВД, на конечной остановке водитель и кондуктор троллейбуса попросили мужчину выйти, однако он отказался это делать из-за того, что ему надо было "в другую сторону". Испугавшись пассажира, водитель поехала по необходимому мужчине направлению, что заметили в диспетчерской и вызвали полицию. На остановке возле магазина "Светлана" водитель и кондуктор выбежали из троллейбуса, чем разозлили выпившего пассажира. Тот разлил водку в кабине водителя и попытался её поджечь, но попытка завершилась неудачей.

Чуть позже его задержали прибывшие к месту ЧП сотрудники полиции. Поджигателем оказался 57-летний ранее судимый местный житель, который был пьян и не смог объяснить причину своих действий. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.