В Дагестане женщина погибла в ДТП с участием шести машин и грузовика

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП с участием шести машин и грузовика, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в заявлении МВД республики в телеграм-канале. По данным ведомства, сегодня на 850-м километре ФАД "Кавказ" 66-летний водитель DAF нарушил дистанцию и столкнулся с шестью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.