В Дагестане женщина погибла в ДТП с участием шести машин и грузовика
Последствия ДТП с участием шести машин и грузовика в Карабудахкентском районе Дагестана. Обложка © Telegram / МВД Дагестана
В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП с участием шести машин и грузовика, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в заявлении МВД республики в телеграм-канале. По данным ведомства, сегодня на 850-м километре ФАД "Кавказ" 66-летний водитель DAF нарушил дистанцию и столкнулся с шестью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.
"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus. Информация предварительная. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции", — отметили в ведомстве, добавив, что все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени пьяный водитель BMW протаранил девять припаркованных автомобилей. Кадры с моментом инцидента были опубликованы в соцсетях.