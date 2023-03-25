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25 марта, 12:02

В Дагестане женщина погибла в ДТП с участием шести машин и грузовика

<p>Последствия ДТП с участием шести машин и грузовика в Карабудахкентском районе Дагестана. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_dagestan/3206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Дагестана</a></p>

Последствия ДТП с участием шести машин и грузовика в Карабудахкентском районе Дагестана. Обложка © Telegram / МВД Дагестана

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП с участием шести машин и грузовика, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в заявлении МВД республики в телеграм-канале. По данным ведомства, сегодня на 850-м километре ФАД "Кавказ" 66-летний водитель DAF нарушил дистанцию и столкнулся с шестью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus. Информация предварительная. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции", — отметили в ведомстве, добавив, что все обстоятельства случившегося уточняются.

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Ранее Лайф писал, что в Тюмени пьяный водитель BMW протаранил девять припаркованных автомобилей. Кадры с моментом инцидента были опубликованы в соцсетях.

Никита Осипов
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