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26 марта, 05:19

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Троицком районе Челябинской области. В результате ДТП погибло пять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели ликвидируют последствия ДТП на трассе под Челябинском. Видео © Telegram / МЧС Южный Урал

"Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли", — говорится в сообщении.

Указывается, что ДТП произошло в ночь на 26 марта. Спасатели уже деблокировали погибших из легкового автомобиля и ликвидировали последствия аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.

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Ранее на Сахалине задержали мать и дочь за вождение без прав и страховки. Причём за рулём находилась девочка-подросток. Когда её попросили выйти из салона, та ответила отказам, а вдобавок обматерила сотрудников ГИБДД. Этот момент попал на видео.

Обложка ©

Telegram / МЧС Южный Урал

Светлана Оперук
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