Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Троицком районе Челябинской области. В результате ДТП погибло пять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели ликвидируют последствия ДТП на трассе под Челябинском. Видео © Telegram / МЧС Южный Урал

"Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли", — говорится в сообщении.

Указывается, что ДТП произошло в ночь на 26 марта. Спасатели уже деблокировали погибших из легкового автомобиля и ликвидировали последствия аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.