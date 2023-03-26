Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Троицком районе Челябинской области. В результате ДТП погибло пять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Спасатели ликвидируют последствия ДТП на трассе под Челябинском. Видео © Telegram / МЧС Южный Урал
"Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли", — говорится в сообщении.
Указывается, что ДТП произошло в ночь на 26 марта. Спасатели уже деблокировали погибших из легкового автомобиля и ликвидировали последствия аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.
Ранее на Сахалине задержали мать и дочь за вождение без прав и страховки. Причём за рулём находилась девочка-подросток. Когда её попросили выйти из салона, та ответила отказам, а вдобавок обматерила сотрудников ГИБДД. Этот момент попал на видео.
Telegram / МЧС Южный Урал