"Ушли отсюда бегом!": Девочка-подросток за рулём авто на Сахалине обматерила сотрудников ГИБДД
На Сахалине задержали мать и дочь за вождение без прав и страховки
На автодороге Южно-Сахалинск – Оха разгорелся скандал между водителем Toyota Corona Premio и полицейскими. Последние, обнаружив, что за рулём находится девочка-подросток, попросили её выйти из салона, но та отказалась в грубой форме. Мать записывала это на видео и активно давала комментарии.
Несовершеннолетняя сахалинка за рулём авто скандалит с сотрудниками ГИБДД. Видео © VK / АСТВ.ру
"Руки, я говорю, убрали! Я не выйду. Я говорю: ушли отсюда! Давайте, бегом", — говорит на видео девочка.
При проверке выяснилось, что у женщины нет ни водительских прав, ни страховки на автомобиль. Потасовка произошла в Стародубском, когда за машиной прибыл эвакуатор. Мать и дочь не давали увезти автомобиль. Сама девочка ругалась матом.
Как сообщили в местном УМВД, на женщину выписали административный материал по статье 12.7 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Также на девочку и её мать составлены документы за неповиновение сотрудникам полиции. Их увезли в отделение Долинска. Состоится суд, который решит, каким будет наказание нарушительницам.
Как писал ранее Лайф, россиянин посадил за руль маленького ребёнка, и тот чуть не устроил ДТП. Мальчику примерно пять-семь лет. Один из автомобилистов снял это на видео.
VK / АСТВ.ру