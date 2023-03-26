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26 марта, 04:36

"Ушли отсюда бегом!": Девочка-подросток за рулём авто на Сахалине обматерила сотрудников ГИБДД

На Сахалине задержали мать и дочь за вождение без прав и страховки

На автодороге Южно-Сахалинск – Оха разгорелся скандал между водителем Toyota Corona Premio и полицейскими. Последние, обнаружив, что за рулём находится девочка-подросток, попросили её выйти из салона, но та отказалась в грубой форме. Мать записывала это на видео и активно давала комментарии.

Несовершеннолетняя сахалинка за рулём авто скандалит с сотрудниками ГИБДД. Видео © VK / АСТВ.ру

"Руки, я говорю, убрали! Я не выйду. Я говорю: ушли отсюда! Давайте, бегом", — говорит на видео девочка.

При проверке выяснилось, что у женщины нет ни водительских прав, ни страховки на автомобиль. Потасовка произошла в Стародубском, когда за машиной прибыл эвакуатор. Мать и дочь не давали увезти автомобиль. Сама девочка ругалась матом.

Как сообщили в местном УМВД, на женщину выписали административный материал по статье 12.7 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Также на девочку и её мать составлены документы за неповиновение сотрудникам полиции. Их увезли в отделение Долинска. Состоится суд, который решит, каким будет наказание нарушительницам.

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Как писал ранее Лайф, россиянин посадил за руль маленького ребёнка, и тот чуть не устроил ДТП. Мальчику примерно пять-семь лет. Один из автомобилистов снял это на видео.

Обложка ©

VK / АСТВ.ру

Арина Родионова
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