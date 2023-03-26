В Амурской области пьяный водитель сбил двух детей
В Тынде Амурской области водитель с признаками алкогольного опьянения сбил двух детей, которые шли по обочине. Девочка скончалась, мальчик выжил. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло 25 марта.
"По предварительной информации, в 22:05 на ул. Дина Рида водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине дороги", — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в полиции, сбив детей, водитель попытался скрыться, но вскоре был задержан. Девочка 2012 года рождения скончалась на месте, а мальчик 2010 года рождения был отправлен в больницу с травмами.
Напомним, ранее в Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми. Всех пострадавших медики госпитализировали. Вскоре виновника задержали.
УМВД РФ по Амурской области