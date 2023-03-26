В Амурской области пьяный водитель сбил двух детей

В Тынде Амурской области водитель с признаками алкогольного опьянения сбил двух детей, которые шли по обочине. Девочка скончалась, мальчик выжил. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло 25 марта.

"По предварительной информации, в 22:05 на ул. Дина Рида водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине дороги", — говорится в сообщении ведомства.