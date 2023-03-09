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9 марта, 09:30

Жительница Уфы, насмерть сбившая женщину с ребёнком, в слезах выслушала приговор суда

Суд Уфы вынес приговор женщине, насмерть сбившей маму с ребёнком

Кировский районный суд Уфы приговорил Дарью Сорокину, которая насмерть сбила мать с четырёхлетним сыном на пешеходном переходе, к трём годам колонии-поселения. При этом решение вступит в силу с отсрочкой до достижения её ребёнка 14-летнего возраста. Во время открытого заседания виновница аварии раскаялась в содеянном и в слезах попросила прощения.

Обвиняемая в смертельном ДТП в Уфе раскаивается на суде. Видео © LIFE

По словам Сорокиной, ей сложно вспоминать произошедшее. Муж обвиняемой во время процесса заявил, что сопереживает супруге. По его словам, жизнь семьи кардинально изменилась после ДТП.

"Ещё каких-то участников движения [во время ДТП] не было. Ещё раз прошу свои искренние извинения, соболезнования. Очень искренне раскаиваюсь в том, что произошло", — сказала Сорокина в суде.

При этом потерпевший сообщил, что претензий к девушке никаких не имеет. Сторона обвинения запросила для Сорокиной наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии-поселения.

Супруг погибшей в ДТП в Уфе рассказал, почему примирился с виновницей аварии

Супруг погибшей в ДТП в Уфе рассказал, почему примирился с виновницей аварии

Напомним, смертельная авария произошла в Уфе 27 июля 2022 года. Прямо на пешеходном переходе 28-летняя девушка насмерть сбила женщину с ребёнком. Муж и отец погибших сразу приехал на место происшествия и не смог сдержать эмоций — у него случилась страшная истерика. Позже стало известно, что суд на два месяца отправил виновницу ДТП под домашний арест.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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