Жительница Уфы, насмерть сбившая женщину с ребёнком, в слезах выслушала приговор суда

Кировский районный суд Уфы приговорил Дарью Сорокину, которая насмерть сбила мать с четырёхлетним сыном на пешеходном переходе, к трём годам колонии-поселения. При этом решение вступит в силу с отсрочкой до достижения её ребёнка 14-летнего возраста. Во время открытого заседания виновница аварии раскаялась в содеянном и в слезах попросила прощения.

Обвиняемая в смертельном ДТП в Уфе раскаивается на суде. Видео © LIFE

По словам Сорокиной, ей сложно вспоминать произошедшее. Муж обвиняемой во время процесса заявил, что сопереживает супруге. По его словам, жизнь семьи кардинально изменилась после ДТП.

"Ещё каких-то участников движения [во время ДТП] не было. Ещё раз прошу свои искренние извинения, соболезнования. Очень искренне раскаиваюсь в том, что произошло", — сказала Сорокина в суде.

При этом потерпевший сообщил, что претензий к девушке никаких не имеет. Сторона обвинения запросила для Сорокиной наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии-поселения.