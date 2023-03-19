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19 марта, 10:01

В Крыму задержали водителя, сбившего семью с тремя детьми

В Крыму задержали водителя, который накануне сбил семью из пяти человек, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом заявила начальник отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел по республике Наталья Кашкарова.

"Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 264 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Кашкарова добавила, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

В Крыму рассказали о состоянии детей из семьи, пострадавшей в ДТП с пьяным водителем

В Крыму рассказали о состоянии детей из семьи, пострадавшей в ДТП с пьяным водителем

Лайф напоминает, что пьяный водитель вечером 18 марта сбил в Крыму семью с тремя детьми. Всех пострадавших медики госпитализировали. По предварительным данным, за рулём находился 54-летний мужчина.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Никита Осипов
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