В Крыму задержали водителя, сбившего семью с тремя детьми
В Крыму задержали водителя, который накануне сбил семью из пяти человек, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом заявила начальник отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел по республике Наталья Кашкарова.
"Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 264 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения", — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Кашкарова добавила, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.
Лайф напоминает, что пьяный водитель вечером 18 марта сбил в Крыму семью с тремя детьми. Всех пострадавших медики госпитализировали. По предварительным данным, за рулём находился 54-летний мужчина.
ТАСС / Мальгавко Сергей