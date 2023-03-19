В Крыму рассказали о состоянии детей из семьи, пострадавшей в ДТП с пьяным водителем
Минздрав Крыма: Все трое пострадавших в ДТП детей находятся в тяжёлом состоянии
Все трое детей из семьи, которую сбил на легковушке пьяный водитель в Крыму накануне, находятся в тяжёлом состоянии. Двоих из них готовят к операции, сообщила пресс-служба Минздрава республики в беседе с РИА "Новости".
"Дети переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", все в тяжёлом состоянии. Двоих из них врачи готовят к операции", — указывается в сообщении министерства.
Что же касается родителей, то мать сейчас лечится в стационаре районной больницы. Медики оценивают её состояние как средней тяжести. А вот отец отделался лёгкими травмами, он отказался от госпитализации после оказания необходимой медпомощи.
Ранее сообщалось, что вечером 18 марта в Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми. Всех пострадавших медики госпитализировали, а полицейские задержали управлявшего легковушкой. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, прокуратура начала проверку.
ТАСС / Мальгавко Сергей