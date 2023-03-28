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28 марта, 19:34

Поезд протаранил машину в Крыму, погибли двое взрослых и двое детей

Четыре человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Крыму

<p>ДТП с участием поезда и легкового автомобиля в Крыму. Обложка ©<a href="https://t.me/mvdCrimea82/7572" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МВД Крым</a></p>

ДТП с участием поезда и легкового автомобиля в Крыму. Обложка © МВД Крым

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в ДТП с участием поезда и легкового автомобиля в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В Джанкойском районе пассажирский поезд, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде совершил столкновение с легковым автомобилем "Шкода". В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних", — сказано в сообщении.

В настоящий момент движение на данном участке приостановлено. Причины аварии устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Также в машине находились его жена, брат и 13-летний племянник. Никто, кроме мальчика, не выжил. Виновником трагедии, предположительно, стал водитель фуры, который выехал на встречку и протаранил легковушку. Мужчина задержан и находится под домашним арестом.

Оксана Попова
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