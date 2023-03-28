Известный кондитер Левин и его жена-телеэксперт погибли в ДТП под Орлом
Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области
Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает Mash.
Как пишет "Стархит" со ссылкой на местную прессу, жертвой аварии также стала супруга Алексея Светлана Левина — сотрудница детективного агентства, появлявшаяся в качестве эксперта на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
Трагедия произошла на 306-м километре трассы М2 "Крым" в Мценском районе. По данным Mash, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил "Мицубиси-Паджеро". Светлана Левина и брат Алексея погибли на месте, сам кондитер скончался по дороге в больницу. В машине также находился их 13-летний племянник, его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.
Водителя грузовика задержали, он находится под домашним арестом на время следствия.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что женщина не справилась с управлением.