Известный кондитер Левин и его жена-телеэксперт погибли в ДТП под Орлом

Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает Mash.

Как пишет "Стархит" со ссылкой на местную прессу, жертвой аварии также стала супруга Алексея Светлана Левина — сотрудница детективного агентства, появлявшаяся в качестве эксперта на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".









Трагедия произошла на 306-м километре трассы М2 "Крым" в Мценском районе. По данным Mash, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил "Мицубиси-Паджеро". Светлана Левина и брат Алексея погибли на месте, сам кондитер скончался по дороге в больницу. В машине также находился их 13-летний племянник, его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Водителя грузовика задержали, он находится под домашним арестом на время следствия.