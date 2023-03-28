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28 марта, 10:26
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Известный кондитер Левин и его жена-телеэксперт погибли в ДТП под Орлом

Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области

Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает Mash.

Как пишет "Стархит" со ссылкой на местную прессу, жертвой аварии также стала супруга Алексея Светлана Левина — сотрудница детективного агентства, появлявшаяся в качестве эксперта на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

  • Алексей Левин и Светлана Левина. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Алексей Левин, © YouTube / "Андрей Малахов. Прямой эфир"
    Алексей Левин и Светлана Левина. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Алексей Левин, © YouTube / "Андрей Малахов. Прямой эфир"
  • Последствия ДТП. Фото © Telegram / Mash
    Последствия ДТП. Фото © Telegram / Mash
  • Последствия ДТП. Фото © Telegram / Mash
    Последствия ДТП. Фото © Telegram / Mash
  • Последствия ДТП. Фото © Telegram / Mash
    Последствия ДТП. Фото © Telegram / Mash

Алексей Левин и Светлана Левина. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Алексей Левин, © YouTube / "Андрей Малахов. Прямой эфир"

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Трагедия произошла на 306-м километре трассы М2 "Крым" в Мценском районе. По данным Mash, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил "Мицубиси-Паджеро". Светлана Левина и брат Алексея погибли на месте, сам кондитер скончался по дороге в больницу. В машине также находился их 13-летний племянник, его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

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Водителя грузовика задержали, он находится под домашним арестом на время следствия.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что женщина не справилась с управлением.

Обложка ©

Mash

Никита Никонов
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