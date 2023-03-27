Полиция выясняет обстоятельства странного ДТП с тараном на западе Москвы
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей на западе Москвы
Полиция работает на месте странной автомобильной аварии, произошедшей недалеко от дома № 17 на Кутузовском проспекте в Москве. Там столкнулись два автомобиля, из них выбежали люди, одни бросились вдогонку за другими.
Лайф публикует видео с места ЧП. Машины стоят на дороге, там много сотрудников МВД. Полицейские осматривают автомобили, опрашивают свидетелей. Огорожен отрезок проезжей части и прилегающая к нему пешеходная зона.
Как писал ранее Лайф, странную аварию на западе Москвы сняла камера. На тех кадрах видно, что один из водителей мог намеренно протаранить другой автомобиль.
LIFE