Полиция выясняет обстоятельства странного ДТП с тараном на западе Москвы

Полиция работает на месте странной автомобильной аварии, произошедшей недалеко от дома № 17 на Кутузовском проспекте в Москве. Там столкнулись два автомобиля, из них выбежали люди, одни бросились вдогонку за другими.

Работа полиции на месте ДТП на Кутузовском проспекте. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Лайф публикует видео с места ЧП. Машины стоят на дороге, там много сотрудников МВД. Полицейские осматривают автомобили, опрашивают свидетелей. Огорожен отрезок проезжей части и прилегающая к нему пешеходная зона.