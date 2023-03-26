Таран и бегство виновников: Странную аварию сняла камера на западе Москвы
В Москве на Кутузовском проспекте один автомобиль протаранил другой
На западе Москвы недалеко от дома № 17 на Кутузовском проспекте столкнулось несколько автомобилей. Камера сняла, как один из них протаранил другой на проезжей части. После этого из первого выбежали люди и бросились вдогонку за теми, кто был во втором. Видео с места ЧП публикует столичный Дептранс.
Авария на Кутузовском проспекте в Москве. Видео © Дептранс Москвы
"На Кутузовском проспекте (в районе дома № 17) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении ведомства.
Что там произошло, выясняется. Также уточняется информация о пострадавших. Движение в районе ДТП затруднено не было.
Ранее Лайф сообщал, что пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области. Трагедия случилась на трассе в Троицком районе.
Агентство "Москва"