Таран и бегство виновников: Странную аварию сняла камера на западе Москвы

На западе Москвы недалеко от дома № 17 на Кутузовском проспекте столкнулось несколько автомобилей. Камера сняла, как один из них протаранил другой на проезжей части. После этого из первого выбежали люди и бросились вдогонку за теми, кто был во втором. Видео с места ЧП публикует столичный Дептранс.