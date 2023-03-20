В жуткой аварии на Сахалине за мгновения погибло четыре человека

Автомобильная авария в Долинском районе Сахалинской области унесла жизни четырёх человек. Водитель Toyota Vista выехал на встречную полосу, там произошло столкновение с грузовиком Scania. В итоге и водитель, и трое пассажиров легковушки погибли на месте ещё до приезда медиков.

Авария на Сахалине с участием грузовика и легкового автомобиля. Видео © Telegram / "Инцидент Сахалин"

По данным УГИБДД по Сахалинской области, случилась авария днём 19 марта на 30-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха. Водителю Scania оказали медпомощь, госпитализация ему не понадобилась.