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20 марта, 00:07

В жуткой аварии на Сахалине за мгновения погибло четыре человека

На трассе Южно-Сахалинск – Оха в аварии погибли водитель с тремя пассажирами

Автомобильная авария в Долинском районе Сахалинской области унесла жизни четырёх человек. Водитель Toyota Vista выехал на встречную полосу, там произошло столкновение с грузовиком Scania. В итоге и водитель, и трое пассажиров легковушки погибли на месте ещё до приезда медиков.

Авария на Сахалине с участием грузовика и легкового автомобиля. Видео © Telegram / "Инцидент Сахалин"

По данным УГИБДД по Сахалинской области, случилась авария днём 19 марта на 30-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха. Водителю Scania оказали медпомощь, госпитализация ему не понадобилась.

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Как рассказывал Лайф, в этот же день в Архангельской области погибло четыре человека, тоже в аварии с участием грузовика и легкого автомобиля. Однако здесь на встречной полосе оказалась фура.

Обложка ©

AsTV

Анатолий Симоненко
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